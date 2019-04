Motores Valtteri Bottas imparável no Grande Prémio do Azerbaijão Por

Valtteri Bottas impôs-se no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, disputado hoje em Baku.

Um triunfo que o finlandês da Mercedes começou a construir na largada, quando arrancou bem da ‘pole position’ e resistiu aos ataques do seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton.

Depois conseguiu afastar-se do Campeão do Mundo, gerindo a vantagem até às paragens nas boxes. Nessa altura Charles Leclerc, que fizera uma recuperação depois de partir de 10º, ficou na liderança, que prolongou até começar a sofrer com a degradação dos pneus do seu Ferrari.

Das dificuldades do monegasco aproveitaram Bottas, Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen para lhe ganharem posição. Mais agrupados, sobretudo depois de uma situação de bandeiras amarelas virtual – provocadas por um acidente entre Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat.

Lewis Hamilton ainda tentou aproximar-se mais de Valtteri Bottas, mas já não conseguiu evitar a segunda vitória do ano do finlandês da Mercedes, com Sebastian Vettel a garantir um terceiro lugar que não foi muito distante mercê da neutralização da corrida perto do final.

Sem poder ir ao pódio, Max Verstappen tentou juntar aos pontos da quarta posição o da volta mais rápida, mas depois dos pilotos da Mercedes terem tirado esse privilégio ao holandês da Red Bull foi Charles Leclerc que a acabou por conseguir. Um ‘magro’ consolo para o monegasco da Ferrari, cuja estratégia de trocar de pneus perto do final não resultou. Já o segundo jogo de pneus macios foi eficaz para garantir o ponto suplementar.

Atrás dos cinco da frente Sergio Perez acabou por ser o melhor dos ‘outros’. Isto após uma prova consistente do mexicano, que no princípio da corrida chegou a capitalizar uma grande partida ultrapassando Max Verstappen, antes de ter inclinado perante a supremacia dos Red Bull, sendo que no caso de Pierre Gasly seria irrelevante, face ao abandono do francês.

Uma boa corrida fizeram também os pilotos da McLaren, justificando as sétima e oitava posições conseguidas por Carlos Sainz Jr e Lando Norris, com Lance Stroll, no segundo Racing Point, e Kimi Raikkonen, a arrebatarem os dois últimos lugares pontuáveis, depois de terem arrancado para a corrida de posições muito recuadas, sobretudo o finlandês da Alfa Romeo, que foi um dos pilotos a partirem das boxes.

Classificação final

1º Valtteri Bottas (Mercedes) 51 voltas

2º Lewis Hamilton (Mercedes) + 1,424s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) + 11,739s

4º Max Verstappen (Red Bull) + 17,493s

5º Charles Leclerc (Ferrari) + 1m09,107s

6º Sergio Perez (Racing Point) + 1m16,416s

7º Carlos Sainz Jr (McLaren) + 1m23,826s

8º Lando Norris (McLaren) + 1m40,268s

9º Lance Stroll (Racing Point) + 1m43,816s

10º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) + 1 volta