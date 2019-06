Fórmula 1 Valtteri Bottas calmo relativamente à diferença para Lewis Hamilton Por

Valtteri Bottas mostra-se calmo relativamente à diferença que o separa de Lewis Hamilton no ‘Mundial’ de Fórmula 1.

O finlandês, que já liderou o campeonato de pilotos, sabe que a dinâmica de uma competição como a disciplina ‘rainha’ do automobilismo pode mudar e que o seu companheiro de equipa vive um bom momento, mas não se mostra demasiado preocupado.

“Não tenho grandes dúvidas de espírito. Lembro-me da minha última ‘pole’ e da vitória mais recente como se fosse ontem. E estou convencido de ter os meios para repetir esse género de performances. Sei que há uma diferença para Lewis no campeonato, mas que é sempre gerível. Ainda há 14 corridas pela frente e outras tantas oportunidades para me impor e conseguir bons pontos”, defende Bottas.

O titular do Mercedes # 77 está na sua melhor época de sempre se olharmps para a classificação e para o género de performances que tem tudo. E já se percebeu que se reunir todos os ingredientes pode, de facto, derrotar o Campeão do Mundo.

A qualificação poderá ser uma altura do fim de semana onde Valtteri Bottas pode fazer a diferença para o resto fim de semana face a Lewis Hamilton ou qualquer adversário. E sabe-o: “Levo um dia de cada vez. Podemos cometer erros, como foi o caso das qualificações em Montreal. Tudo se resume a reduzi-los ao máximo. Espero que a dinâmica mude a cada corrida”.

“Por várias razões não estive em condições de aproveitar as ocasiões que se me apresentaram nos últimos fins de semana (de corrida), mas nada mudou na minha atitude. Não penso muito no passado. Estou concentrado nas minhas performances nos Grandes Prémios que estão para vir”, remata o finlandês.