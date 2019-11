Fórmula 1 Valtteri Bottas arranca ‘pole-position’ no Grande Prémio dos Estados Unidos Por

Um pouco contra a corrente dos treinos livres e das primeiras duas qualificações, Valtteri Bottas conseguiu a ‘pole-position’ para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Na primeira tentativa da Q3 o finlandês da Mercedes foi o primeiro no fim de semana a rodar abaixo de 1m33s, conseguindo uma volta ao Circuito das Américas em 1m32,029s , batendo Sebastian Vettel por 12 milésimas (!).

A diferença mínima entre Bottas e o alemão da Ferrari, que conseguiu o seu melhor tempo na segunda tentativa, espelha o grande equilíbrio de andamentos, pois o terceiro mais rápido, Max Verstappen, ficou a somente 0,067s do melhor tempo.

O holandês da Red Bull, que fora o mais rápido na segunda qualificação, conseguiu rodar também em 1m32,096s na sua segunda tentativa, sendo que na segunda vez que Charles Leclerc saiu para a pista na Q3 ficou a mais de uma décima de Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton confirmou algumas dificuldades no traçado de Austin, já que não foi além do quinto tempo, a mais de duas décimas do seu companheiro de equipa, com Alex Albon a completar o lote dos seis da frente com uma marca a cinco décimas de Bottas, depois de ver retirado o tempo da sua segunda tentativa, por ter ultrapassado os limites da pista.

A McLaren voltou ao estatuto de melhor das outras equipas atrás das três do topo, com Carlos Sainz a ser três décimas mais rápido do que Lando Norris, que causou alguma surpresa ao ser o mais rápido na primeira qualificação.

O top dez foi completado por Daniel Ricciardo, no único Renault a chegar à Q3, depois de três tentativas, em que conseguiu superar Pierre Gasly, no único Toro Rosso a chegar à derradeira sessão de qualificação, sendo de notar que Nico Hulkenberg, no segundo Renault ficou ‘à porta’ da Q3, que falhou por uma décima.