Fórmula 1 Valtteri Bottas ainda admite ‘sonho’ do título Por

As possibilidades matemáticas de Lewis Hamilton não se sagrar Campeão do Mundo de Fórmula 1 pela sétima vez são muito reduzidas. Ainda assim Valtteri Bottas permite-se sonhar com o título.

Recuperar os 64 pontos que o separam do seu companheiro de equipa no campeonato parece ser um cenário altamente improvável para o finlandês da Mercedes, mas no ‘papel’ a missão talvez não é de todo impossível.

“Por natureza não sou supersticioso”, respondeu Bottas no México, onde este fim de semana se disputa a prova onde Hamilton pode garantir o cetro. “Podem sempre passar-se coisas incríveis…Há vi outras em fases anterior da minha carreira. Nunca se sabe”, referiu.

Mas o titular do Mercedes W10 # 77 também sabe que as suas hipóteses de vencer o campeonato são meramente matemáticas: “A cada corrida que passa a situação complica-se, embora não possamos dizer que está terminado a até estar verdadeiramente terminado”.

“Evidentemente que as probabilidades não me são muito favoráveis. É preciso ser realista. Mas quero levar uma corrida de cada vez, como o fiz no Japão, e fazer tudo para voltar a vencer”, prossegue Valtteri Bottas.

A Mercedes já não triunfa no Circuito Hermanos Rodriguez há dois anos, sendo que para Lewis Hamilton se sagrar Campeão do Mundo no próximo domingo deve imperativamente terminar no pódio, se quiser marcar mais 14 pontos que o seu companheiro de equipa.

O finlandês encontra algumas explicações para que a equipa campeã do Mundo não tenha sido bem sucedida recentemente no traçado da capital mexicana, onde em 2018 foi apenas quinto, atrás de Hamilton: “Sofremos uma degradação de pneus importante no ano passado”.

“As borrachas são um pouco mais duras esta época, o que nos poderá ajudar. O carro e as afinações são igualmente diferentes. Vimos no Japão que o carro funciona bem em corrida. Espero o mesmo no domingo”, acrescenta Bottas, que terá de subir ao pódio e tentar levar a decisão do campeonato pelo menos até Austin (Estados Unidos) na próxima semana.