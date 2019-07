Fórmula 1 Valtteri Bottas acha que merece continuar na Mercedes Por

Valtteri Bottas já disse que quer continuar a ser companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes em 2020.

Numa fase anterior do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a sua continuidade na equipa campeã do Mundo parecia em perigo, depois da sua campanha em 2018, mas depois esteve mais forte e mais recentemente mostrou-se à altura de Hamilton.

Bottas assumiu que ficaria feliz se continuasse na Mercedes por mais uma época: “Se não fosse Lewis talvez tivesse ganho mais corridas. Mas para ser honesto isso não muda nada, porque a situação ajudou-me a progredir e conseguir melhores resultados. Quero desafiá-lo. Gostaria de estender o meu contrato para a próxima temporada”.

No entanto a equipa liderada por Toto Wolff poderá estar à procura de um substituto para o finlandês, com Esteban Ocon a ser um forte candidato, sendo que o francês se mantém como piloto de reserva na formação de Brackley desde que deixou a Force India – agora Racing Point.

“Penso que provei à equipa que mereço continuar na Mercedes. Mas tenho ainda de esperar mais algumas corridas. Nada ainda foi assinado, mas estou a continuar a progredir e acredito que tudo vai correr bem. Se tiver que deixar a Mercedes gostaria de ficar na equipa que está na segunda posição. E neste momento essa equipa é a Ferrari”, afirmou também Valtteri Bottas.