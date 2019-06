Valor dos novos créditos ao consumo cai 8,7 por cento em abril em termos homólogos

O montante total dos novos créditos ao consumo concedidos em abril diminuiu 8,7 por cento, face ao mesmo mês de 2018, para 563,683 milhões de euros, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com os últimos dados do banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, o número de novos contratos baixou 3,4 por cento no mesmo mês para 116.706.

Em termos desagregados, a generalidade das finalidades de crédito ao consumo apresentaram uma tendência de redução em abril, com destaque para o crédito automóvel, que caiu 8,5 por cento para 233 milhões de euros, sobretudo as quedas observadas nos créditos com reserva de propriedade e outros (novos), que caíram 18,2 por cento para 28,681 milhões de euros.

A locação financeira ou ALD de novos registou uma redução homóloga de 16,7 por cento para 24,734 milhões de euros.

Na categoria “cartões e descoberto”, o montante contratado baixou 1,0 por cento em abril, em termos homólogos, para 78 milhões de euros.

Os novos créditos pessoais, por sua vez, mantiveram-se estáveis em valor, nos 252 milhões de euros, tendo aumentado 1 por cento em número, para 37.380 novos contratos.