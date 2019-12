Motociclismo Valongo recebe Enduro das Regiões Por

Será a 29 de dezembro, no último domingo do ano, que Valongo vai receber a sexta edição do Enduro das Regiões.

Organizada pela Melícias Team em parceria com o município local, a prova coloca em competição seis categorias, a juntar às habituais classificações individuais, por cidades e ao duelo entre portugueses e espanhóis vindos da vizinha Galiza.

A prova tem um formato tradicional de enduro, sendo composta por seis especiais – CT, ET e XT – e um traçado com aproximadamente 40 quilómetros, sendo que neste derradeiro confronto do ano é esperada centena e meia de participantes.

“Estamos a preparar uma grande festa. Voltamos a uma terra carismática para os enduristas, estando reunidas as condições para uma grande corrida”, destaca Paulo Moreira.

O responsável máximo pelo evento acrescenta: “O formato será de enduro tradicional, mas ainda há muitas classes do PHES para decidir, pelo que se espera uma corrida das bravas”.

Com a partida do primeiro piloto agendada para as 10h, a prova irá contar com o centro nevrálgico e todas as especiais junto ao Continente de Valongo. O público terá várias zonas de interesse, sendo o espetáculo garantido na última competição da temporada 2019.