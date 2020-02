Motores “Vai ser tudo novo” para o campeão Tiago Reis na Baja Vindimas do Alentejo Por

Tiago Reis está prestes a iniciar a defesa do título de Campeão do Todo-o-terreno em Portugal.

A Baja TT Vindimas do Alentejo, que se disputa no próximo fim de semana, é o primeiro onde o piloto do Mitsubishi Racing Lancer ostenta o cetro, que surgiu de alguma forma de uma maneira inesperada.

Tiago Reis tinha ganho nas rampas, mas, como diz, “a paixão já não era a mesma”, frisando: “Deixei o ‘Nacional’ de Montanha porque senti que não andava lá a fazer nada”. Veio o TT, por influência do seu pai.

“Após ter sido Campeão de Portugal de Montanha sempre idealizei um dia fazer o campeonato de todo-o-terreno, e quando fui ver o meu pai participar na Baja de Portalegre não tive dúvidas e pensei que era mesmo esse o momento. Por toda a envolvência destas provas fazia todo o sentido mudar naquela altura, e não me arrependo. Sinto-me realizado”, enfatiza o piloto de Famalicão.

Foi exatamente na Baja Portalegre de 2019 que Tiago Reis e Valter Cardoso concluíram com sucesso um campeonato em que estiveram em grande, apesar de terem terminado na sexta posição absoluta. Um resultado suficiente para alcançarem o grande objetivo de conquistar o seu primeiro título de todo-o-terreno.

O piloto do Team Transfradelos sente que mereceu vencer a competição, mas também atribui muito mérito ao seu navegador: “Foi um momento de alegria imensa, não tenho palavras para descrever. Foi uma luta até ao último quilómetro, e quando acabei não parecia realidade. Tudo isto não seria possível sem o Valter, por tudo o apoio, a sua persistência e a fora que ele tem e me dá para vencer”.

Em relação à nova época que está prestes a iniciar-se Tiago Reis promete fazer o que sempre fez até agora; um grande empenho e dedicação. Isto numa prova onde nunca alinhou: “Esta corrida para mim é uma novidade. Não conheço. Vais ser tudo novo…”.