Nas Notícias Vai de férias? Dez cuidados para proteger os seus ouvidos no verão Por

Com o bom tempo a fazer-se sentir e as temperaturas a aumentar, as idas à praia e à piscina tornam-se mais frequentes. No entanto, apesar de tudo o que de bom o verão nos oferece esta estação traz consigo alguns desafios que podem ser prejudiciais para a nossa audição.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que, em 2050, mais de 700 milhões de pessoas – ou seja, uma em cada dez – terão uma perda auditiva incapacitante.

Se está de férias, ou ainda vai, deixamos-lhe dez cuidados para proteger a saúde dos seus ouvidos de infeções, como otites externas, e aproveitar o verão ao máximo:

Após o banho, os mergulhos no mar ou idas à piscina é essencial secar a parte externa dos ouvidos com uma toalha, evitando a reprodução de fungos e bactérias causadas pela acumulação de água parada no canal auditivo.

Não utilizar cotonetes para limpar o canal auditivo, uma vez que eliminam a camada protetora de cera e podem prejudicar o funcionamento natural do ouvido.

Utilizar protetores de ouvidos, também conhecidos como tampões, de forma a prevenir a entrada da água.

Se entrar água dentro dos ouvidos, é preciso agir imediatamente para que ela não fique parada no local e cause uma infeção. Para remover a água nos ouvidos deve inclinar lateralmente a cabeça e sacudir gentilmente, permitindo que o líquido possa escorrer.

Quando colocar protetor solar na cara e no pescoço, ter em atenção para não introduzir este produto no canal auditivo.

Cuidados com os aparelhos auditivos durante as férias

Caso seja utilizador de aparelhos auditivos, é fundamental evitar molhar os mesmos e usar um desumidificador para retirar a humidade e suor acumulados. Se os aparelhos auditivos entrarem em contacto com a água, é recomendável desligá-los. Em seguida, retirar a bateria, secar os dispositivos e utilizar um desumidificador para eliminar o excesso de água. Após estes passos, verificar se estão a funcionar corretamente.

Mergulhar com responsabilidade para evitar causar danos irreversíveis devido ao repentino aumento de pressão nos seus ouvidos. Se sentir água no canal auditivo, deve deitar-se de lado durante algum tempo.

Evitar virar-se de lado para quebrar as ondas do mar, pois o impacto destas pode originar uma perfuração da membrana do tímpano.

Evitar a exposição e os mergulhos em águas paradas ou com aspeto sujo. Estes locais são mais propícios à concentração de bactérias e aumentam o risco de infeções nos ouvidos, por isso, nadar nestes ambientes não é aconselhável.

Ter cuidado com a exposição prolongada ao som alto de música em festas e festivais de verão, utilizando protetores auditivos adequados. Se frequentar estes eventos, é recomendado procurar posicionar-se longe das colunas e descansar os ouvidos do ruído por 10 minutos a cada hora.

Carina Pereira, audiologista na Widex – Especialistas em Audição, afirma: “O verão significa mais diversão ao ar livre, as pessoas passam mais tempo na praia e na piscina e, consequentemente, mais tempo dentro de água. A proteção auditiva não tira férias, por isso, para que possa aproveitar o seu verão sem surpresas tenha em atenção estes conselhos.”

A prevenção é o primeiro passo para proteger a sua audição. Contudo, se sentir dor, sensação de ouvido tapado, zumbidos, perda auditiva repentina, vermelhidão ou comichão nos ouvidos, consulte de imediato um médico especialista.