Vaga de calor faz dois mortos em Espanha e encerra 4000 escolas em França

A onda de calor que está a afetar a Europa já provocou dois mortos em Espanha e levou ao fecho de cerca de quatro mil escolas na França, onde pela primeira vez foi ultrapassada a barreira dos 45ºC.

Em Espanha, um jovem de 17 anos morreu hoje de manhã num hospital em Córdoba, no sul do país, por causa de um golpe de calor que sofreu quando estava a trabalhar no campo, segundo a autoridade regional de saúde da Andaluzia.

A segunda vítima mortal registada foi um homem, de 93 anos, que desmaiou na noite de quinta-feira quando caminhava no centro de Valladolid, acabando por morrer “por causa de insolação”, indicou um porta-voz da polícia local à agência de notícias France-Presse.

Das 50 províncias de Espanha, 34 estão em alerta, incluindo a Catalunha, onde os bombeiros estão a combater um incêndio que já destruiu 6.500 hectares e permanece fora de controlo.

O fogo, que deflagrou em plena onda de calor na Europa, começou na quarta-feira perto da cidade de Torre del Espanol, na Catalunha, e tem estado a ser combatido por centenas de bombeiros, além de meios aéreos, mas sem que se consiga controlar qualquer frente.

A onda de calor “excecional” que afeta a França e, em particular, o sudeste do país, levou ao fecho de cerca de quatro mil escolas, uma vez que podiam não estar garantidas as condições de segurança, segundo o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe.

Pela primeira vez, a França ultrapassou hoje a barreira dos 45ºC, com a comuna de Villevieille, no departamento de Gard (sul), a registar 45,1ºC.

“A França junta-se ao clube dos países europeus que têm o seu recorde nacional pelo menos igual a 45ºC (Bulgária, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, Macedónia do Norte)”, escreveu o meteorologista francês François Jobard, da Météo-France, na rede social Twitter.

Na quinta-feira, o serviço meteorológico francês ativou pela primeira vez o alerta de calor extremo, com quatro departamentos no sul colocados no nível vermelho de vigilância devido às previsões de temperaturas de 42 a 45 graus nos próximos dias.

O resto do país permanece em alerta laranja e as previsões mostram que esta onda de calor só vai abrandar a partir de domingo.

Uma porta-voz da Organização Meteorológica Mundial (OMM) alertou hoje que as elevadas temperaturas noturnas não permitem que o corpo humano e os seres vivos recuperem.

“A noite é importante porque é quando o corpo recupera, assim como os animais e plantas, mas com temperaturas mínimas de 25 graus que estamos a observar em alguns lugares não é possível. São más notícias”, afirmou a porta-voz da OMM.

A Europa está a ser afetada por uma onda de calor, com temperaturas de cerca de 40 graus centígrados na maior parte dos países, com exceção de Portugal, levando as autoridades a lançar alertas à população.

A vaga de calor tem origem no deserto do Saara e estará associado ao aquecimento global e a gases com efeito de estufa, segundo cientistas consultados pela agência de notícias francesa AFP.