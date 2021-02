Nas Notícias Vacinação avança com “pequenos passos que às vezes têm tropeções”, diz a ministra Por

Marta Temido, ministra da Saúde, admitiu que a campanha de vacinação contra a covid-19 tem registado alguns “tropeções”, no dia em que arrancou a fase de inoculação dos bombeiros.

A campanha decorre com “pequenos passos” e, de acordo com a governante, aposta em ter 70 por cento da população portuguesa vacinada até ao fim do verão.

“São passos, são pequenos passos, são passos que às vezes têm tropeções, que nós gostaríamos de evitar, mas não podemos perder de vista aquela que é a meta a que queremos chegar, que é, no final do verão, ter 70 por cento da nossa população vacinada contra covid-19”, declarou Marta Temido.

No Centro de Saúde da Damaia, na Amadora, a ministra realçou que “a vacina ajuda à proteção, mas não é um escudo completo”, pelo que mesmo as pessoas vacinadas precisam de continuar a cumprir as regras sanitárias.

“O resto das medidas têm de ser mantidas e temos de continuar a ter cuidados”, insistiu a governante, salientando que só dessa forma é que poderá pensar em regressar “o mais depressa possível” à normalidade.