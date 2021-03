Nas Notícias Vacina da AstraZeneca suspensa em Portugal Por

As autoridades portuguesas decidiram suspender a vacina da AstraZeneca em Portugal, após registo de reações adversas, sendo que nenhum dos casos foi verificado em Portugal. DGS pede “tranquilidade”.

A vacina da AstraZeneca foi suspensa em Portugal, por precaução, após registo de reações adversas, nenhuma das quais em solo luso.

“Peço aos que foram vacinados com AstraZeneca que se mantenham tranquilos. Nenhum dos casos de reações adversas foi registado em Portugal e esses casos são extremamente raros”, realçou há momentos Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.

A decisão foi anunciada pela autoridade do medicamento (Infarmed) e surge após vários países europeus também já terem suspendido a administração desta vacinam, devido a relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.

Em Portugal, os casos de reações adversas desta vacina “não são do mesmo padrão” e todos os vacinados estão em “recuperação”, segundo adianta Rui Ivo, presidente do Infarmed. Cerca de 170 mil pessoas receberam a vacina da AstraZeneca, em solo luso.

A suspensão – sustentada no princípio da precaução da saúde pública – vai provocar um atraso de duas semanas no processo de vacinação contra a covid-19, segundo explicou o coordenador da ‘task force’ do plano de vacinação.

“O processo de vacinação fica ligeiramente atrasado, porque saiu da panóplia de vacinas que estávamos a usar uma quantidade substantiva de vacinas que era a da AstraZeneca. Portanto, o processo vai adiar cerca de duas semanas”, disse o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, sem deixar de apontar a conclusão da primeira fase para o próximo mês: “O prazo era meados de abril, nunca dissemos exatamente em que semana de abril”.