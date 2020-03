Nas Notícias “Vá lá, Ana Gomes, avança! Deixa de te esconder”, desafia Ventura Por

Apelidado de “oportunista sem escrúpulos” por Ana Gomes, André Gomes desafiou a socialista a candidatar-se à Presidência da República.

Com um breve comentário nas redes sociais, o deputado do Chega desafiou a antiga eurodeputada a não se “esconder atrás do ecrã televisivo e do Twitter” e a avançar para “o debate e o confronto”.

“Assim é só cobardia, do género da quarentena auto-imposta”, provocou.

Em causa está uma entrevista de Ana Gomes em que, a propósito das eleições presidenciais, a ativista contra a corrupção antecipou que “a oposição a Marcelo vai ficar nas mãos de um oportunista sem escrúpulos, como André Ventura”.