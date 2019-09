Uva de mesa portuguesa já pode ser exportada para a China

O mercado chinês foi aberto hoje à exportação de uva de mesa produzida em Portugal, após um “intenso processo de negociações técnicas e diplomáticas”, anunciou o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

Em comunicado, o Ministério liderado por Capoulas Santos sublinha que se trata do “primeiro acordo fitossanitário conseguido com as autoridades chinesas, abrindo mais uma oportunidade de crescimento para o setor hortofrutícola nacional”.

“Pode agora ter início a exportação desta fruta, desde que cumpridos todos os requisitos acordados entre as autoridades fitossanitárias nacionais e chinesas”, explica a mesma fonte.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, citado no comunicado, “esta é uma excelente notícia para o setor hortofrutícola nacional, cujas exportações têm vindo a registar uma trajetória ascendente muito consistente”.

Medeiros Vieira refere que até julho, as exportações do setor hortofrutícola ultrapassaram 900 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11 por cento face ao período homólogo.

“O mercado chinês, que este Governo abriu para a carne de porco, é um mercado de extrema exigência, mas de uma dimensão relevantíssima, capaz de fazer a diferença para muitos produtores nacionais”, sublinha o governante, considerando também que “nesta matéria, é necessário ter uma estratégia de negociação consistente, assente em elevados padrões de qualidade e numa diplomacia dinâmica e com grande capacidade de resposta”.

O secretário de Estado da Agricultura manifesta-se otimista também quanto à abertura do mercado chinês aos citrinos, pera e maçã, “processos que estão já em fase adiantada de negociação”, adianta.

Segundo o Ministério da Agricultura, desde que assumiu funções, o Governo abriu 56 mercados, para 228 produtos (172 da área animal e 56 de origem vegetal).

O Governo está ainda a trabalhar “de forma intensa e empenhada” na abertura de 61 mercados, para viabilização da exportação de 277 produtos, sendo 232 da área animal e 45 da área vegetal, avança a mesma fonte.