Nas Notícias “Usem máscara, mas não tapem os olhos”, diz Jerónimo na Festa do Avante Por

Um discurso de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, abriu esta tarde a Festa do Avante, pedindo aos portugueses que “usem máscara, mas não tapem os olhos”.

A edição deste ano da festa comunista tornou-se polémica por comparação com outros eventos, nomeadamente quanto à lotação em contexto de pandemia.

Com festivais de música a serem cancelados ou adiados e jogos de futebol a serem realizados sem público, entre outras iniciativas, a Festa do Avante recebeu autorização para acolher até 33 mil pessoas.

Perante a onda de contestação, o líder comunista – que não esteve em palco, mas que discursou pela instalação sonora – deixou um recado bem claro.

“Usem máscara, mas não tapem os olhos”, afirmou Jerónimo de Sousa.

De acordo com o dirigente do PCP, foram exigidas ao partido “normas que vão para além das exigidas em espaços públicos”.

Mais um motivo, no entender dos comunistas, que justifica a realização da Festa do Avante, como um marco contra “a perda de direitos ao longo do período da pandemia”.