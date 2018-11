Uruguaio Jorge Drexler é o grande vencedor dos prémios Grammy Latino

O uruguaio Jorge Drexler foi o grande vencedor dos Grammy Latino depois de arrecadar três importantes prémios, incluindo melhor canção e melhor gravação, entregues na noite de quinta-feira em Las Vegas.

O tema vencedor, “Telefonía”, integra o álbum “Salvavidas De Hielo”, que também deu a Jorge Drextler o prémio de melhor álbum de cantautor.

O prémio de melhor disco do ano foi entregue ao mexicano Luis Miguel, com “¡MÉXICO Por Siempre!”. Chico Buarque também competia nesta categoria, com o seu 38.º álbum, “Caravanas”.

Não obstante, o brasileiro levou para casa o prémio de melhor álbum de BPM (música popular brasileira). “Amor é Música”, da brasileira Maria Rita, foi distinguido como melhor álbum de samba.

A colombiana Karol G foi eleita a melhor artista emergente, nesta cerimónia cujos prémios são atribuídos pela Academia Latina de Artes e Ciências de Gravação.

Para a 19.ª edição, estavam nomeadas as cantoras portuguesas Mariza e Sara Tavares, na categoria “roots album”.

“Aquilo que me fez sentir, já senti, que foi um prazer, uma celebração só pelo facto de ser nomeado um disco lusófono feito com todo o amor e por uma equipa verdadeiramente lusófona”, disse à Lusa na véspera Sara Tavares, cujo álbum “Fitxadu” (2017), o quinto de originais, estava nomeado na categoria “roots album”.