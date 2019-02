Uruguai quer apoiar transformação da agricultura angolana de subsistência

O ministro das Relações Exteriores uruguaio manifestou hoje disponibilidade do Uruguai em ajudar Angola a transformar a agricultura de subsistência para uma de cariz mais empresarial, no quadro da diversificação económica angolana.

Rodolfo Nin Novoa, que falava hoje, em Luanda, no final de um encontro de trabalho entre delegações ministeriais dos dois países, no âmbito do seu primeiro dia de vista a Angola, afirmou que os dois países “têm a mesma visão sobre os problemas mundiais”.

“O Uruguai é um grande produtor de alimentos, Angola é um grande produtor de energia através do petróleo. Temos imensas matérias e amplas possibilidades de intercâmbio em benefício dos nossos povos, que é o objetivo final de qualquer Governo do mundo”, disse.

Falando em conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo angolano, Manuel Augusto, o chefe da diplomacia uruguaia “enalteceu as reformas” em curso no em Angola, sobretudo no quadro da diversificação da economia baseada no petróleo.

Segundo Rodolfo Nin Novoa, Angola “tem feito vários esforços em diversas frentes”, sobretudo na institucionalização democrática e na aposta na diversificação da produção.

“É um país muito dependente do petróleo e vemos como se tem esforçado para diversificar a sua matriz produtiva e ter uma outra fonte de sustento. Desse ponto de vista, tem condições excecionais para a agricultura”, apontou.

“Sendo um país eminentemente agrícola, o Uruguai pode oferecer a sua experiência para passar de uma agricultura de subsistência para uma agricultura mais empresarial”, assegurou.

O chefe da diplomacia do Uruguai, que foi igualmente hoje recebido em audiência pelo Presidente angolano, João Lourenço, deu conta que abordou com o estadista angolano questões de política internacional, com destaque para a situação política na Venezuela.

“Nesse sentido trocamos impressões, sobretudo, a situação da Venezuela. A posição do Uruguai, tal como a de Angola, defende o diálogo, a compreensão e o respeito pelas decisões tomadas internamente”, sustentou.

“Esperamos que a América Latina e o Caribe sejam uma zona de paz”, concluiu.

Hoje, as delegações ministeriais de Angola e Uruguai assinaram acordos de cooperação nos domínios da facilitação de vistos para empresários, cooperação e assistência administrativa e aduaneira, ensino superior, ciência tecnologia e inovação e um memorando sobre cooperação político-diplomático.

Os trabalhos de ambas delegações prosseguem terça-feira e contarão com intervenções do ministro do Comércio angolano, Jofre Van-Dúnem Júnior, e dos presidentes dos conselhos de administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX), Licínio Conterias, e da empresa Angola Cables, António Nunes.