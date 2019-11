Uribe e Luís Díaz convocados por Carlos Queiroz para a seleção da Colômbia

O médio Uribe e o extremo Luís Díaz, futebolistas do FC Porto, foram convocados por Carlos Queiroz para a seleção da Colômbia, que tem dois particulares agendados para novembro, anunciou hoje a federação daquele país sul-americano.

Os dois jogadores do FC Porto integram a lista final de 23 convocados do técnico português, que deixou de fora o defesa Borja, depois de o lateral do Sporting ter integrado a pré-convocatória.

A Colômbia defronta o Peru em 15 de novembro, em Miami, no Estados Unidos, e o Equador em 19, em New Jersey, igualmente em território norte-americano.