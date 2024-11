Nas Notícias UPTEC e Fundação António Pargana apoiam universitários da diáspora a criar negócios Por

Foto: Assessoria UPTEC

O programa é gratuito e vai selecionar apenas 25 estudantes de qualquer instituição de ensino

A Fundação António Pargana, em parceria com a UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, acaba de abrir candidaturas para a mais recente edição da Escola de Startups, desta vez com um foco especial em estudantes luso-descendentes.

Criada em 2013, a Escola de Startups é um programa de aceleração de ideias de negócio que visa preparar novos empreendedores para os principais desafios inerentes à criação e desenvolvimento de um projeto empresarial.

Graças a uma parceria com a Fundação António Pargana, esta edição apresenta-se como um programa de imersão no ecossistema empreendedor para luso-descendentes.

Ao longo de cinco dias, estudantes da diáspora portuguesa de todos os ciclos de estudos, universidades e institutos politécnicos terão a oportunidade de desenvolver competências para a ideação, validação e comunicação de projetos empreendedores.

Como participar no programa da UPTEC e Fundação António Pargana

Para participarem no programa, os estudantes não precisam de ter uma ideia de negócio concebida, apenas sendo necessário que demonstrem interesse na área do empreendedorismo.

Através de workshops, visitas corporativas, conversas com empreendedores luso-descendentes e atividades de capacitação, os 25 estudantes selecionados irão compreender o contexto económico, industrial e de inovação da região Norte, além de ganharem uma conexão direta com o panorama de investimento.

A primeira ronda de candidaturas encontra-se aberta até ao dia 28 de novembro e estas podem ser feitas através do website da Escola de Startups, onde está disponível mais informação acerca da iniciativa.

O programa será conduzido em português e a participação é gratuita.

A Fundação António Pargana tem por fim promover o conhecimento da história, cultura e capacidade científica e tecnológica de Portugal, potenciando a ligação da diáspora e seus descendentes a Portugal e inspirando oportunidades de cooperação entre pessoas e entidades desses países.

A UPTEC conta com mais de 740 projetos empresariais nas artes, ciências e tecnologias desde a sua criação em 2007.