Universidade de Coimbra vai impulsionar investigação em Portugal com fundos europeus

9,7 milhões de euros vão financiar projetos da Universidade de Coimbra para impulsionar quatro áreas de investigação em Portugal.

A Universidade de Coimbra (UC) acaba de conquistar 9,7 milhões de euros da Comissão Europeia para financiar quatro projetos de capacitação e investigação em diferentes áreas científicas: biomateriais, música, obesidade e terapia génica. Nesta call das ERA Chairs, a UC lidera quatro dos oitos projetos financiados em Portugal, tendo sido aprovados 38 projetos a nível europeu.

Este financiamento vai permitir potenciar, ao longo de cinco anos, várias áreas de investigação na UC. Os projetos são financiados pelo Horizonte Europa no âmbito das ERA Chairs, mecanismo de financiamento da Comissão Europeia que apoia universidades e centros de investigação para que possam atrair e manter recursos humanos qualificados.

Ao mesmo tempo, criam-se novas equipas de investigação e potencia-se a investigação de excelência na resposta a vários desafios societais.

Todas as ERA Chairs contam com a colaboração de um ERA Chair Holder, um especialista de reconhecido mérito internacional que vai acompanhar toda a implementação do projeto.

A ERA Chair OBICODE: Biocultural Transmissions of Obesity across Generations in the Digital Era vai ser coordenada na UC pela docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia (DCV/FCTUC) e coordenadora do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS), Cristina Padez.

Financiado com 2,5 milhões de euros, o OBICODE tem como ERA Chair Holder o professor da Universidade de Oxford, Stanley Ulijaszek, renomado especialista internacional na área da antropologia, em particular nas áreas da obesidade e desnutrição.

Visa reforçar a investigação em antropologia na UC, em particular através do desenvolvimento e testagem de um modelo para estudar as origens sociais da obesidade ao longo das gerações, influenciadas pelo ecossistema digital, traduzindo, depois, os resultados em mensagens políticas e de intervenção.

Intitulada BIOBASED2UC: Exploring novel bio-based materials and their applications in conservation and restoration with a new interdisciplinary team e coordenada na UC pelo investigador do Centro de Engenharia Química e Recursos Renováveis para a Sustentabilidade (CERES) do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia (DEQ/FCTUC), José Gamelas, esta ERA Chair vai receber 2,2 milhões de euros.

O ERA Chair Holder é o professor Mohamed Naceur Belgacem, cientista reconhecido mundialmente pela investigação pioneira na área de biopolímeros. O BIOBASED2UC tem como objetivo central implementar uma linha de investigação forte nas áreas de desenvolvimento de materiais biobaseados através de abordagens sustentáveis, e também na aplicação desses materiais na conservação e restauro de objetos celulósicos históricos, contribuindo, assim, para a preservação do património histórico e cultural da sociedade.

O docente do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras (FLUC) e coordenador científico do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20), José Oliveira Martins, vai coordenar na UC o MusicAnalytica: Interdisciplining Music Studies through the Reconfiguration of Theoretical and Analytical Knowledge, com financiamento de 2,5 milhões de euros. O professor da Universidade de Yale, Richard Cohn, especialista de renome da teoria musical, é o ERA Chair Holder do MusicAnalytica, que tem como objetivo central potenciar a investigação na área da música na UC, a partir de um quadro inovador para a compreensão do legado cultural e criativo em música, promovendo uma reconfiguração radical em estudos musicais, através de áreas como a análise musical e a musicologia, a computação e a matemática musical, a cognição, a performance musical e a antropologia.

Coordenada na UC pelo docente da Faculdade de Farmácia (FFUC) e presidente do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC-UC), Luís Pereira de Almeida, a ERA Chair GCure – From Gene to Cure vai receber 2,5 milhões de euros.

Vai ter como ERA Chair Holder o professor Jude Samulski, da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, considerado um dos pais da terapia génica. O GCure representa um esforço estratégico para reforçar a capacidade e visibilidade da UC na vanguarda da investigação e inovação em terapia génica, domínio científico que resulta na geração de medicamentos através de material genético (DNA ou RNA) para tratar ou prevenir as causas das doenças. Espera-se que contribua também para promover avanços significativos na saúde e bem-estar.

Para o Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, “a atribuição de quase 10 milhões de euros de financiamento numa só call – com a UC a liderar 50% dos projetos nacionais e 10% dos projetos europeus aprovados – reflete o investimento contínuo da UC na conquista de financiamento competitivo e a qualidade da nossa investigação, fatores que, neste caso em concreto, vão permitir criar novos grupos de investigação e promover desenvolvimento em áreas de grande relevância, contribuindo para formar uma nova geração de jovens investigadores”.

De recordar que as quatro novas ERA Chairs se juntam a outras quatro já implementadas na UC em anos anteriores: CogBooster e EXCELScIOR, em 2022; DYNABrain, na qualidade de associada, em 2020; e ERAatUC, em 2015.