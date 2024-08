Ciência Universidade de Coimbra tem novo mestrado internacional em Biologia do Envelhecimento Por

A Universidade de Coimbra irá acolher um novo mestrado Erasmus Mundus Joint Master Degree em Biologia do Envelhecimento (IMAgein). Numa proposta financiada em 4 milhões de euros pela Comissão Europeia, esta nova oferta formativa integrará o Mestrado em Biologia Celular e Molecular (MBCM) do Departamento de Ciências da Vida (DCV) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC).

O IMAgein reúne o conhecimento de cinco universidades europeias, acolhendo polos de excelência em investigação e programas académicos em biologia do envelhecimento, nomeadamente: Université Côte d’Azur (parceiro coordenador), Universidade de Coimbra, Universidade de Colónia, Universidade de Sevilha e Sorbonne Université.

De acordo com João Peça, docente do DCV e coordenador local deste novo mestrado, «este consórcio vai permitir a formação avançada no campo da biologia do envelhecimento, da futura geração de cientistas, investigadores translacionais e profissionais do setor privado. O IMAgein irá capacitar os alunos para se tornarem a próxima geração de líderes na investigação e indústria da Biologia do Envelhecimento, implementando soluções inovadoras para os desafios societais do século XXI», acredita.

Na Universidade de Coimbra, participam investigadores e docentes da FCTUC, Faculdade de Farmácia e Faculdade de Medicina, assim como do Centro de Neurociências e Biologia Celular e do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento.

Os estudantes do IMAgein (25 por edição) farão parte de um grupo selecionado que irá trabalhar com investigadores líderes no campo, em pelo menos duas universidades do consórcio.

O MBCM, o mais antigo mestrado em Portugal desta área, é amplamente reconhecido pelo caráter inovador, internacionalização e excelência dos ramos de Especialização em Biomedicina e Neurobiologia. O MBCM integra também o programa Erasmus Mundus em Neurociências (NEURASMUS), desde 2011.

A equipa que colaborou na elaboração da candidatura IMAgein inclui João Peça, coordenador do MBCM, Emília Duarte e Carlos Duarte, do DCV/ FCTUC.