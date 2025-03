Nas Notícias Universidade de Coimbra assina declaração europeia para a sustentabilidade Por

A Universidade de Coimbra (UC) reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade e a ação climática ao subscrever a Durham Declaration on the Collaboration of Coimbra Group Universities on Climate Change and Sustainability.

A missiva foi assinada no dia 26, durante o Coimbra Group Climate Symposium, que decorre esta semana em Durham, no Reino Unido.

Nesta declaração, assinada pelas 39 universidades que integram atualmente o Coimbra Group, as instituições signatárias reafirmam o compromisso com o reforço e o aprimoramento das suas estratégias de sustentabilidade, através de sete princípios e de 12 iniciativas que sublinham o papel determinante das instituições de ensino superior enquanto agentes de mudança.

As universidades esperam, assim, que este compromisso impulsione novos métodos para capacitar a comunidade estudantil no que respeita à ação climática e à construção de um futuro mais sustentável.

O papel das instituições de ensino superior enquanto agentes de educação que anualmente têm a oportunidade de sensibilizar as suas comunidades académicas para os desafios e a necessidade de agir em prol da sustentabilidade ambiental e societal; o apoio e a colaboração com entidades dos setores público e privado para a transferência de conhecimento e a criação de novas sinergias; o comprometimento enquanto criadoras de mudança através de iniciativas responsáveis e sustentáveis nos seus campi; ou o reconhecimento da necessidade de criar novas colaborações para estreitar esforços conjuntos entre universidades e parceiros em prol de novos resultados e iniciativas que respondam aos desafios da sustentabilidade são alguns dos princípios elencados neste documento.

A declaração enuncia ainda 12 iniciativas que o Coimbra Group pretende implementar, nomeadamente: partilhar a investigação sobre alterações climáticas através de eventos organizados pela rede; apoiar e promover a cooperação entre membros, grupos de trabalho e parceiros do Coimbra Group para garantir financiamento para investigação sobre emergência climática; promover a educação e a resposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas dentro das universidades e junto a stakeholders regionais, nacionais e europeus; desenvolver políticas que apoiem a proteção e a manutenção do edificado, bem como a biodiversidade dos campi; avançar com soluções para promover a mobilidade sustentável das comunidades universitárias; apoiar a expansão da cooperação estudantil dentro e entre instituições para promover iniciativas relacionadas com alterações climáticas e sustentabilidade; partilhar as boas-práticas das universidades do Coimbra Group no âmbito da sustentabilidade que vão ao encontro da Diretiva de Sustentabilidade Corporativa da União Europeia.

“É com grande sentido de compromisso que a Universidade de Coimbra subscreve esta declaração norteadora das ações que as universidades do Coimbra Group querem continuar a implementar nas suas atividades diárias de educação, investigação e inovação em prol da sustentabilidade e da redução dos impactos das alterações climáticas. A sustentabilidade é, para a Universidade de Coimbra, um pilar central e, como tal, vemos neste documento a oportunidade de continuar a desenvolver esforços conjuntos à escala europeia que nos permitam fazer a diferença nas comunidades académicas e também na sociedade”, afirma o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

O Coimbra Group foi criado em 1985, sendo integrado atualmente por 39 universidades oriundas de 22 países da Europa. A UC é membro-fundador desta rede de universidades que há 40 anos procurar criar sinergias para promover a internacionalização, a colaboração académica, a excelência no ensino e na investigação, e o serviço à sociedade. A rede, através das suas diversas atividades e publicações, pretende ter igualmente um papel ativo na contribuição para as políticas educativas e de investigação na Europa através da partilha de boas-práticas que nascem do trabalho colaborativo entre os 39 membros.

Além de se associar à declaração, firmada pelo reitor, a Universidade de Coimbra participou também no painel “Universidades como Investidoras” do simpósio. A sessão contou com a participação da vice-reitora da UC para o Planeamento, Sustentabilidade e Qualidade, Patrícia Pereira da Silva, para debater a forma como as instituições de ensino superior fazem investimentos em prol do clima, da natureza e da sociedade.

Durante a sua intervenção, a vice-reitora apresentou os investimentos mais relevantes que a UC tem vindo a realizar, destacando a integração destes temas na educação e na investigação, bem como o investimento crescente em energias renováveis e iniciativas de conservação da biodiversidade. Foram também abordados projetos futuros alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Plano Estratégico da UC 2023-2027.

“A UC tem estado na linha da frente do impulso pela ação climática, reforçando o seu papel como investidora direta na resposta a uma das maiores preocupações globais como é a emergência climática. Além de podermos dar a conhecer a experiência da UC e os investimentos que temos feito, estes fóruns de discussão permitem a partilha de boas práticas e o diálogo entre instituições de ensino superior para acelerar a concretização da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, destaca Patrícia Pereira da Silva.

O painel “Universidades como Investidoras” refletiu ainda sobre os desafios que se colocam às universidades na mobilização de investimentos futuros para a sustentabilidade, o papel dos financiamentos europeus na definição da forma como as universidades se posicionam para apoiar a investigação sustentável e sobre o caminho das universidades no sentido de divulgarem o impacto dos seus investimentos.