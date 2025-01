Nas Notícias Universidade de Coimbra promove seminário sobre evacuação em cenários de incêndio rural Por

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) vai realizar, no dia 24 de janeiro, o seminário “Decisões e Planos de Evacuação em Cenários de Incêndio Rural”, no Departamento de Engenharia Civil (DEC), no Polo II da Universidade de Coimbra. No dia seguinte, 25 de janeiro, terá lugar um exercício de evacuação, na freguesia de Torres do Mondego.

Este seminário tem como objetivo apresentar os resultados e as conclusões alcançadas no projeto “EvacuarFloresta”, que visa contribuir para a definição de um sistema de apoio à decisão que proteja as comunidades em risco e mitigue os desafios associados à evacuação durante incêndios rurais.

Na sexta-feira, dia 24 de janeiro, a programação da manhã inclui palestras sobre temas como estratégias de evacuação, gestão de riscos em incêndios rurais e o uso de ferramentas de simulação. Durante a tarde, será realizado um curso de formação dedicado ao programa numérico Fire Dynamics Simulator (FDS), ministrado pelo professor Jianping Zhang, da Universidade de Ulster.

Na manhã de sábado, dia 25 de janeiro, está prevista a realização de um exercício de evacuação em Ribeira da Misarela, na freguesia de Torres do Mondego, em colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra, através do Serviço Municipal de Proteção Civil e da Junta de Freguesia. O exercício contará com a participação da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O “EvacuarFloresta” é liderado por Aldina Santiago, professora do DEC e investigadora do Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (ISISE), e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Este projeto conta com parceiros como a Escola Nacional de Bombeiros (ENB), o Centro de Inovação e Competências da Floresta (SERQ), o

Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF), o Instituto Jurídico (IJ) e o Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente (CITTA) da UC.