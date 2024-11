Ciência Universidade de Coimbra em projeto europeu de investigação na área dos lasers Por

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), através do Coimbra Laser-Lab, é a única instituição portuguesa a integrar um novo projeto europeu Horizonte Europa de infraestruturas de investigação centradas na utilização de lasers.

O projeto Lasers4EU reúne as 29 infraestruturas mais importantes de investigação com lasers de 15 países europeus.

E oferece uma plataforma unificada e coordenada que promete revolucionar o acesso de investigadores e empresas às mais modernas tecnologias baseadas em lasers.

De acordo com Luís Arnaut, professor do Departamento de Química da FCTUC e diretor do Coimbra Laser-Lab, este projeto visa proporcionar acesso transnacional a instalações de laser especializadas e apoio técnico em investigação avançada.

“Cientistas e industriais da área poderão submeter os seus projetos através de candidaturas centralizadas e, após a escolha das melhores ideias, realizar experiências nas instituições que integram o consórcio”, explica o docente.

Coimbra Laser Lab: O que é?

O Coimbra Laser Lab está equipado para:

medir eventos um milhão de vezes mais rápidos do que um microssegundo

detetar quantidades ínfimas de materiais, induzir transformações químicas em situações extremas de temperatura e pressão

caracterizar poluentes, células ou obras de arte, utilizando uma grande diversidade de equipamentos baseados em lasers.

“Enquanto infraestrutura de investigação, este laboratório tem proporcionado acesso aos seus equipamentos a dezenas de investigadores de todo o mundo nos últimos anos”, considera Luís Arnaut.

“Este projeto europeu é o reconhecimento da sua relevância europeia enquanto infraestrutura de investigação, e uma oportunidade para participar em soluções inovadores com aplicações industriais e sociais”, conclui.