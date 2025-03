Ciência Universidade de Coimbra é a única instituição portuguesa na final de competição mundial de computação quântica Por

A Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade de Coimbra (FCTUC) foi selecionada para integrar um grupo restrito de 15 projetos inovadores a nível mundial no âmbito do Quantum Challenge da Pasqal. Este feito posiciona a UC como a única instituição portuguesa a garantir um lugar na final deste concurso, que contou com a participação de 150 equipas provenientes de 70 países diferentes.

A equipa da FCTUC em competição é composta por Ana Morgado, Gabriel Falcão, Jorge Lobo, Óscar Ferraz (Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores), Sagar Pratapsi (Departamento de Física) e Nuno Batista (Departamento de Engenharia Informática).

O projeto da equipa da FCTUC centra-se no desenvolvimento de novos algoritmos de Inteligência Artificial (IA) que exploram o poder da computação quântica para resolver problemas complexos de imagiologia médica. O projeto foca-se no rastreio e prevenção de doenças do foro gastrointestinal, nomeadamente o cancro gastrointestinal, uma área em que a capacidade de processar grandes volumes de dados com rapidez e precisão pode fazer toda a diferença.

A Pasqal, uma empresa com origem em França, que desenvolve computadores quânticos com base em tecnologia de neutral atoms, promove regularmente este tipo de desafios, estimulando a inovação e o progresso da computação quântica. O acesso privilegiado aos recursos da Pasqal, garantido por esta distinção, permite à equipa portuguesa a experiência única de beneficiar de formação exclusiva em tecnologias emergentes, ainda pouco exploradas, oferecendo assim uma vantagem competitiva significativa a nível internacional.

«O facto de termos sido selecionados é extraordinário. Teremos acesso a um produto de nicho, que ainda não está amplamente divulgado, e isso coloca-nos numa posição privilegiada para propor soluções inovadoras para os problemas que pretendemos resolver», destacou Gabriel Falcão, professor do DEEC e líder do projeto.

Para além do impacto científico e tecnológico, este projeto está também alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, neste caso o ODS 3, que procura garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, reforçando o compromisso da UC com a inovação responsável e a criação de soluções que beneficiam a sociedade global.

«Este reconhecimento internacional sublinha o papel de destaque que a UC está a assumir na vanguarda da computação quântica aplicada à saúde, mostrando que a investigação portuguesa tem potencial para competir e liderar a nível mundial», conclui a equipa.