País Universidade de Coimbra é a 80.ª instituição mais sustentável do mundo Por

Instituição é também a mais sustentável de Portugal

A Universidade de Coimbra (UC) é a instituição de ensino superior mais sustentável de Portugal e está entre as 100 melhores do mundo (80.º lugar) no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do planeta, revela a edição de 2025 dos Times Higher Education Impact Rankings, hoje divulgada.

É o sexto ano consecutivo que o prestigiado ranking – que analisa o desempenho de mais de 2500 instituições de ensino superior de todo o mundo, no cumprimento dos ODS da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) – distingue a UC como a mais sustentável de Portugal e como membro do top 100 mundial. Com uma pontuação de 90,5 (em 100), a UC foi também a instituição mais bem classificada do Sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália e Grécia) e dos países lusófonos.

“Para algumas pessoas, até pode já parecer trivial que a Universidade de Coimbra seja reconhecida, mais uma vez, como a melhor instituição nacional e uma das melhores do mundo na resposta aos desafios da sustentabilidade. Mas não é. Não é trivial porque só conseguimos manter a posição dianteira, num ranking que é cada vez mais competitivo e participado, graças às melhorias constantes que temos implementado no nosso quotidiano para garantir um futuro melhor para o nosso planeta”, afirma o Reitor da UC, Amílcar Falcão. “É esse futuro, com a neutralidade carbónica em mente, que nos motiva para continuarmos a trabalhar”, sublinha.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2 – Erradicar a Fome, 3 – Saúde de Qualidade, e 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas foram os três indicadores dos Times Higher Education Impact Rankings 2025 em que a Universidade de Coimbra mais se destacou.

No ODS 2 – Erradicar a Fome, a UC ficou no 31.º lugar. Para este resultado, contribuíram ações como as iniciativas de monitorização e redução do desperdício alimentar nas cantinas; a aplicação UC Share, que promove a doação solidária de refeições a estudantes beneficiários de bolsas de ação social; a existência do menu social, ao preço mais baixo do país, nas cantinas; e a integração de critérios de sustentabilidade na aquisição de produtos alimentares (privilegiando produtos locais e sustentáveis).

No ODS 3 – Saúde de Qualidade, a UC ascendeu ao top 25 mundial (24.ª posição). Neste desempenho pesaram os diversos serviços de saúde que são disponibilizados à comunidade universitária (incluindo saúde mental); os programas de promoção de bem-estar e de prática regular de desporto e atividade física; e as parcerias com entidades estatais e congéneres internacionais em que a UC participa (como a M8Alliance, que reúne universidades e centros hospitalares de todo o mundo).

No ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas, a Universidade de Coimbra também subiu para o top 40 mundial (31.ª posto). O trabalho desenvolvido na promoção da inovação e da transferência de conhecimento para a sociedade – com 92 spin-offs criadas, 436 patentes internacionais ativas e 20,1 milhões de euros de receita proveniente da indústria, inovação e infraestruturas – foi o que mais contribuiu para esta performance.

Além destes indicadores, no Times Higher Education Impact Rankings 2025 a Universidade de Coimbra ficou também no top 100 mundial nos ODS 5 – Igualdade de Género (88.º lugar), 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis (87.º) e 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes (87.º).

Os Times Higher Education Impact Rankings têm como objetivo medir a performance das instituições de ensino superior no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contemplando um ranking global e 17 subrankings (um por cada ODS). Para estes rankings é analisada a forma como a investigação, o ensino e as medidas de gestão contribuem para o alcance dos ODS definidos pela ONU, sendo este o único instrumento mundial que avalia o desempenho de instituições de ensino superior nestes domínios, de modo abrangente.

Na edição de 2025 foram avaliadas 2526 instituições de ensino superior de todo o mundo (incluindo 16 portuguesas), estando classificadas 2318.