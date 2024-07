Ciência Universidade de Coimbra desenvolve jogo sério para estimulação cognitiva destinado a idosos Por

Um jogo sério para estimulação cognitiva, desenvolvido por Pedro Almeida, estudante do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi testado com sucesso em idosos da Cáritas Diocesana de Coimbra.

Este teste piloto decorreu no âmbito do projeto EuroAGE+, que tem por objetivo promover o envelhecimento ativo através da utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) e, em particular, de robôs sociais assistenciais.

Pedro Almeida, estudante finalista do curso de mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FCTUC, desenvolveu, no âmbito da dissertação “Interação de um Robô Social com Utilizadores Humanos através de Linguagem Natural”, orientada pelos docentes do DEEC, Rui P. Rocha e Fernando Perdigão, um jogo sério para estimulação cognitiva de idosos, baseado num robô social assistencial que tem a capacidade de interagir e comunicar com pessoas através da fala.

«O robô tem a capacidade de falar, incluindo expressões labiais sincronizadas com a fala, mas também de escutar e compreender o que o utilizador humano fala. O jogo sério consiste num sistema interativo que efetua a narração de uma história em que o robô interpela o utilizador dando-lhe a possibilidade de escolher o curso seguinte da história, mediante as respostas recebidas pelo idoso e as suas preferências», descreve Rui P. Rocha, orientador do trabalho.

A história contada pelo robô é gerada através de Inteligência Artificial e é sempre diferente. «A narração é criada com base nas preferências e dados pessoais do utilizador, que são introduzidos no sistema através de uma interface desenvolvida para os terapeutas ocupacionais poderem especificar as histórias de acordo com as necessidades específicas de cada utilizador», conta o docente, esclarecendo que a complexidade do léxico e do enredo da história, e até a velocidade a que é contada, são adaptadas automaticamente pelo robô, consoante o nível cognitivo do utilizador idoso a que se destina.

De acordo com o também investigador do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da FCTUC, o teste piloto, realizado em 14 idosos da Cáritas Diocesana de Coimbra, teve muito sucesso. «Quer os utilizadores idosos que participaram nesta primeira experiência, quer as terapeutas ocupacionais que conduziram as sessões de narração de histórias, fizeram uma avaliação positiva deste jogo sério, evidenciando o elevado potencial do trabalho que tem sido e continuará a ser desenvolvido neste projeto», conclui.

Neste projeto EuroAGE+, que recebeu um financiamento global de 1,6 milhões de euros por parte da União Europeia, participam várias entidades de Portugal e Espanha, nomeadamente o ISR/FCTUC, Universidad de Extremadura, Universidad de Valladolid, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Junta de Extremadura, Cluster Sociosanitario de Extremadura, Instituto Politécnico da Guarda e Instituto Politécnico de Castelo Branco.