Unidades de cirurgia ambulatória nacionais vão ser áreas livres de covid-19

A Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória (APCA) finalizou o documento “Recomendações Nacionais – Retorno da Atividade Cirúrgica na Era covid-19”, com o contributo de várias associações e sociedades científicas. O objetivo é tornar as Unidades de Cirurgia Ambulatória (UCA) em áreas livres de covid-19, garantindo a segurança dos doentes e dos profissionais de saúde.

“As UCA reúnem as melhores condições possíveis para o reinício da atividade cirúrgica programada. Com as Recomendações Nacionais, a APCA pretende manter os elevados índices de qualidade e os ótimos resultados da cirurgia ambulatória, assim como a segurança de todos em tempo de pandemia”, afirma Carlos Magalhães, presidente da APCA, acrescentando que o documento está disponível para todas as entidades oficiais.

A cirurgia ambulatória “criou uma imagem de sucesso e de segurança junto da população e dos profissionais de saúde” que se pretende manter com este regresso.

“Para tal, é necessário ultrapassar dificuldades e novos desafios. As profissionais e experientes equipas de cirurgia ambulatória estão preparadas para garantir o pressuposto de segurança máxima para todos os utentes, cuidadores e profissionais, ultrapassando os receios, as dúvidas e a desinformação, existentes nesta fase”, acrescentou.

Segundo Carlos Magalhães, a retoma da atividade cirúrgica vai ser assumida seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Direção Geral da Saúde e dos Conselhos de Administração dos Hospitais, realizando-se em fases bem organizadas, definidas e ajustadas à realidade e recursos de cada UCA e de cada hospital. “É essencial manter os pressupostos da Cirurgia Ambulatória: segurança e qualidade no atendimento anestésico e cirúrgico dos nossos doentes”, refere.

O documento é constituído por regras, estratégias e metodologias a adotar em todas as etapas do processo da Cirurgia Ambulatória: pré-operatório, admissão de doentes nas unidades de cirurgia ambulatória, peri-operatório, recobro/alta e pós-operatório.