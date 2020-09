Nas Notícias “Único talento” de Catarina Furtado “é ler, mal e porcamente, os telepontos”, diz Maria Vieira Por

Maria Vieira arranjou um novo alvo para críticas. A atriz virou-se contra Catarina Furtado, “uma lambisgoia que viaja” para “fazer de conta que é muito boazinha”.

Defensora de André Ventura e do Chega, Maria Vieira não perdeu a oportunidade de reagir às recentes declarações de Catarina Furtado sobre o partido-

“Mais uma serigaita que há anos vive à custa do erário público, uma avençada socialista/caviar cujo único ‘talento’ é ler, de longe a longe e mal e porcamente, os telepontos de uns programas medíocres e inúteis e uma lambisgoia que viaja regularmente para outros continentes, para fazer de conta que é muito boazinha e se preocupa imenso com os ‘refugiados’ que vivem lá longe”, escreveu Maria Vieira, no Facebook.

De acordo com a atriz, este é resultado dos “15 milhões injetados pelo António Costa na comunicação social”.

“Oh ‘melher’, tu estás é preocupada em perder o tacho que rapas há já vários anos sem produzires nada de significativo e sem teres nem talento, nem valor para ganhares um décimo daquilo que o povo é obrigado a pagar-te sem querer”, reforçou Maria Vieira, confiante de que, em breve, o Chega vai “cortar a mesada” que Catarina Furtado anda “a ‘papar’ há anos”.

“Aceita que dói menos”, concluiu a atriz.

Recorde-se que não é a primeira vez que Maria Vieira, a viver no Brasil, ataca figuras da televisão portuguesa.

Por conta das críticas, a atriz já ficou várias vezes com a conta do Facebook suspensa.