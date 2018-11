Motores Umas 6 Horas de Xangai no meio de uma tempestade Por

As 6 Horas de Xangai foram a prova disputada em piores condições da super-temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). Mas nem isso deteve os Toyota.

Os TS50 Hybrid conseguiram mais uma ‘dobradinha’, mas desta vez as condições climatéricas dificultaram a tarefa de Kamui Kobayashi & Cia, ao ponto de permitirem que um Porsche da categoria GTE pudesse liderar a corrida.

Entre interrupções e ‘safety car’ a corrida lá se concluiu, com os mesmos vencedores absolutos de Fuji, mas com um Aston Martin a vencer a categoria GTE Pro e a terminar à frente do primeiro protótipo LMP2.