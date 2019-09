Fórmula 1 Uma vitória dedicada a Anthoine Hubert Por

A primeira vitória de Charles Leclerc na Fórmula 1 não foi conseguida na atmosfera que o piloto mais desejaria, devido à morte do seu amigo Antoine Hubert, na corrida de F2 realizada na véspera.

Não foi por isso estranho que de imediato o monegasco da Ferrari dedicasse o triunfo no Grande Prémio da Bélgica ao seu amigo de infância. Aliás, a ligação dos dois – aliás dos três, se contarmos com o facto de Pierre Gasly também fazer parte – era muito grande.

“Esta é por Anthoine. Isto é bom mas é difícil de apreciar num fim de semana como este. Perdemos antes de mais um amigo e é muito difícil gerir este tipo de situação”, afirmou Leclerc minutos depois de vencer a corrida de domingo em Spa-Francorchamps.

O titular do Ferrari SF90 # 16, que após sair do seu carro apontou para o céu lembrando Hubert, gesto que repetiu no pódio, lembrou também a propósito infeliz amigo e os tempois do Karting em Bercy, em novembro de 2011, que terminou no pódio: “Nós crescemos juntos, mas a minha primeira corrida que fiz foi aquela que realizei com Anthoine”.

Pierre Gasly também se mostrou consternado com a morte do amigo, lembrando a amizade comum que tinha com Leclerc e Hubert, adiantando: “Tinha previsto que nos reuníssemos na segunda-feira longe de se imaginar o que aconteceria no sábado. Fui ter com o Charles e disse; por favor vai ganhá-la (a corrida) por Anthoine”.

“Não posso aproveitar plenamente desta primeira vitória, mas será um momento que recordarei para sempre”, referiu Charles Leclerc, que sobre a prova belga frisou as dificuldades sentidos, sobretudo na parte final: “Tivemos alguns problemas com os pneus no final, mas estou bem satisfeito com a forma como geri isso em comparar com o que sucedeu na Hungria”.