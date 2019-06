Motores Uma segunda vitória consecutiva “muito importante” para Armindo Araújo Por

Depois de alcançar no Rali de Castelo Branco a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato de Portugal de Ralis 2019, Armindo Araújo avaliou o impacto deste triunfo.

A prestação do campeão nacional permitiu-lhe dar um passo decisivo na discussão do título que atualmente protagoniza com Ricardo Teodósio, e deu uma ideia daquilo que poderá fazer na fase de asfalto do campeonato que agora se iniciou.

Mais, o despique com o seu maior rival no CPR só veio valorizar a forma como Armindo Araújo e Luís Ramalho se impuseram na prova da Escuderia de Castelo, pois o seu domínio nunca foi ‘esmagador’ dada a oposição que Teodósio lhe deu.

Esta sexta vitória no campeonato do Team Hyundai Portugal também permite perceber que o i20 R5 não é só uma ‘arma’ temível nos pisos de terra e é, para o piloto de Santo Tirso, um fator motivador para o que resta da temporada.

“É uma vitória muito importante para a equipa e que nos dá ainda maior motivação para a fase decisiva do campeonato. Foi um rali muito disputado e onde estivemos sempre ao ataque, numa luta ao segundo com os nossos adversários. O Hyundai i20 R5 voltou a mostrar que é um carro ganhador em qualquer tipo de piso e todo o Team Hyundai Portugal está de parabéns”, sublinhou Armindo Araújo.

O piloto de Santo Tirso salienta também a importância da ofensiva que fez neste segundo dia de prova: “Entramos ainda mais fortes durante a tarde. Acho que trabalhamos bem as afinações do Hyundai para andar rápido nas zonas sujas. Isso deu-nos confiança para atacar, o que nos deu uma vantagem e conseguimos trazer o carro com uma vitória. Foi sem dúvida importante para as contas do campeonato”.

O Bicampeão nacional começa já a pensar a pensar na próxima prova, o Rali Vinho Madeira – que se disputa entre 1 e 3 de agosto –, que tem características muito diversas de Castelo Branco e onde os melhores pilotos locais são sempre adversários temíveis.