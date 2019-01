Motociclismo Uma queda inoportuna para Joaquim Rodrigues Jr Por

Apesar de ocupar a 17º posição da classificação geral das motos no 41º Rali Dakar após a penúltima etapa da prova, Joaquim Rodrigues Jr sofreu uma inoportuna queda na tirada que disputada em redor de Pisco.

O acidente sofrido levou o piloto português da Hero Motorsports a ser apenas 19º na especial de 313 quilómetros. Isso não o demoveu de regressar à prova e tentar o seu melhor, tendo em vista o seu objetivo de concluir o rali, apesar das fortes dores com que vinha desde a véspera, mantendo-se como o melhor piloto nacional nas duas rodas.

“Foi um dia difícil. Tive uma queda e danifiquei um pouco a minha moto. As minhas costas ainda estão duridas da etapa anterior, por isso decidi andar com mais calma e trazer a minha Hero até final de forma segura. Foi tão difícil mas estamos com a meta à vista faltando apenas um dia para terminar”, declarou Joaquim Rodrigues Jr no final da etapa.

A derradeira jornada deste Dakar 2019 disputa-se hoje entre Pisco e Lima, capital do Peru, com uma especial de apenas 112 quilómetros, que será quase de consagração.