Uma qualificação problemática para Félix da Costa em Santiago do Chile

Não correu como António Félix da Costa desejava a qualificação para a terceira prova do Campeonato FIA de Fórmula E 2018/2019, que hoje se disputa em Santiago do Chile.

O piloto português da BMWi Andretti não foi além do 18º tempo depois de nos treinos livres ter rodado constantemente no top dez.

A performance de Félix da Costa contrastou com a do seu companheiro de equipa, Alexander Sims, ainda que o britânico não tenha ido além do nono tempo, numa sessão de qualificação marcada por alguma polémica, já que a ‘pole position’ conquistada por Lucas di Grassi está sob investigação.

O brasileiro da Audi Sport Abt efetuou uma volta em 1m08,290s na ‘super pole’, batendo por mais de meio segundo Sebastien Buemi, da Nissan eDams, enquanto Pascal Wehrlein, da Mahindra, e Daniel Abt, da Audi Sport Abt, ficaram a mais de seis décimas.

Stoffel Vandoorne, da HWA, conseguiu realizar o quinto registo, mas o ex-piloto da McLaren na Fórmula 1 está também sob o olhar dos comissários desportivos, por não espeitar os semáforos de saída das boxes. Nas repetições das imagens viu-se que o belga arrancou para a pista mesmo quando se acendeu a luz vermelha para parar.