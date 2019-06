Motores Uma prova de sofrimento para Ricardo Loureiro no Alto Douro Por

Ricardo Loureiro não teve uma prova fácil na 5ª Rampa de Santa Marta, terceira ronda do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto do Caramulo debateu-se com alguns problemas no seu Ford Escort MKII, que em última análise o impediram de somar mais uma vitória entre os clássicos no evento do Clube Automóvel da Régua.

Foto: Dário Teles

Embora melhorando o seu tempo do primeiro ‘warm-up’ para a subida inicial de treinos em quase meio segundo, o motor do Escort começou a evidenciar problemas e o desempenho de Ricardo Loureiro nas subidas seguintes ressentiu-se.

O piloto do Caramulo seria mesmo obrigado a renunciar à primeira subida oficial de prova. A partir dessa altura a prioridade da sua equipa foi recuperar o carro para o dia seguinte, onde infelizmente os problemas persistiram e o reflexo nos tempos foi-se agravando.

“Foi um fim de semana atribulado, pois surgiram alguns problemas de motor com o carro. Os quais não sabemos a sua origem. Vamos verificar tudo isto esta semana de forma a ter tudo resolvido para a prova seguinte, que é a Rampa da Serra da Estrela, onde espero ter o carro na sua plenitude e continuar a lutar pela vitória”, reflete Ricardo Loureiro sobre o seu fim de semana em Santa Marta de Penaguião.