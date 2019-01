Fórmula 1 Uma nova filosofia na McLaren Por

Para Carlos Sainz a McLaren tem uma nova filosofia, que tem a ver como está a conceber o seu novo carro de Fórmula 1 para 2019.

Em declarações ao jornal Gazzetta dello Sport o espanhol de 56 anos refere que a equipa britânica uma nova abordagem e que o seu filho, Carlos Sainz Jr, de 24 anos, pode ser bem sucedido na formação agora dirigida por Zak Brown.

“Em Woking estão a trabalhar num carro com uma nova filosodfia. Se Carlos encontrar as sensações certas com o carro espeto que faça corridas espetaculares. Também poderá contar com o apoio de Fernando Alonso, com quem fala regularmente e irá algumas corridas”, afirmou o vencedor do Rali Dakar de 2018.

Já sobre a possibilidade de Alonso disputar a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial em 2020, Sainz diz apenas: “Ele precisa de pensar nisso. Trata-se de um mundo completamente diferente”.