Motores “Uma notícia muito má para mim” confessa Esapekka Lappi após saída da Citroën do WRC Por

A decisão da Citroën deixar o Campeonato do Mundo de Ralis com efeitos imediatos foi uma “notícia muito má” para Esapekka Lappi, que fica no mercado à procura de um lugar para a próxima temporada da disciplina.

Com três pódios este ano – segundo na Suécia, Finlândia e Turquia – o finlandês debateu-se com falta de resultados durante grande parte da época, antes de reecontrar os bons desempenhos na fase final do ano.

Esapekka é um dos nomes apontados à Toyota após a saída de Ott Tanak para a Hyundai, mas nada garante que vá regressar à formação liderada por Tommi Makinen, pelo que a M-Sport Ford também tem de entrar na sua ‘equação’.

“Não vou mentir. É uma notícia muito má para mim, por nós e por toda a família dos ralis. Estou desiludido por todo o pessoal e pelos fãs. Mas ninguém pode fazer mais nada quanto a isso”, admite o finlandês.

Mas Lappi não ‘baixa os braços’ relativamente ao seu futuro no WRC: “O trabalho começou para encontrar um lugar para os próximos anos. Há pouco tempo mas tenho uma boa equipa em redor de mim”.

Campeão do Mundo WRC2 em 2016, com a Skoda Motorsport, Esapekka Lappi mostrou o seu potencial na Toyota em 2017, conseguindo uma vitória na Finlândia, antes de ter uma temporada completa na equipa liderada por Tommi Makinen e depois se transferir para a Citroën.