Motociclismo Uma noite em grande na Poutena Por

Foi uma noite especial aquela que se viveu na Poutena, onde teve lugar a 40ª corrida de Supercross.

Na Pista Nelson Alves e perante cerca de cinco mil espetadores, a terceira prova do campeonato nacional da especialidade levou animação ao traçado bairradino.

Depois de Paço dos Negros e de Vila Boa de Quires foi a vez de no concelho da Anadia Paulo Alberto se impor, apesar de ao comando do campeonato ter ascendido Sandro Peixe, que é o terceiro líder da competição.

Bastante motivado por uma época que lhe está a correr de feição, Paulo Alberto esteve imparável, liderando todas as 17 voltas ao traçado da Pista Nelson Alves, terminando com quase sete segundos de vantagem face a Sandro Peixe.

Já mais animada esteve a luta pela terceira posição, onde se envolveram Xurxo Prol e Hugo Basaúla. Nas quatro primeiras voltas foi o espanhol quem esteve atrás dos dois primeiros, mas na quinta passagem pela meta foi Basaúla que ocupou esse posto, para o perder na 14ª volta para o seu rival, que terminou assim na última posição do pódio. Atrás de Hugo Basaúla Diogo Graça completou o top cinco.

Na segunda final Sandro Peixe ainda liderou na primeira volta, mas depois disso foi Paulo Alberto quem voltou a ‘mandar’ na corrida. Atrás dos dois primeiros repetiu-se também o duelo entre Hugo Basaúla e Xurxo Prol, mas desta vez o português levou a melhor sobre o espanhol, desta vez com Luís Outeiro a fechar o lote dos cinco primeiros.

Com Diogo Graça a falhar esta segunda final devido a um problema na sua moto, perdeu o comando do campeonato para Sandro Peixe, sendo que Paulo Alberto é agora segundo a 16 pontos do novo líder.

Em SX1 Paulo Alberto voltou a impor-se, desta feita na frente de Sandro Peixe e Hugo Basaúla, enquanto Diogo Graça venceu na SX2 na frente de Luís Outeiro e Renato Silva.

Já nos Iniciados Sandro Lobo manteve-se invicto, desta vez impondo-se diante de Tomás Alves e Afonso Gomes, sucedeu o mesmo com Tomás Santos em Infantis B e Leonardo Gaio em Infantis A.