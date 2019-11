Motores Uma estreia auspicosa para Mariano Pires na F4 dos FIA Motorsport Games Por

Mariano Pires esteve em bom plano na sua estreia na Fórmula 4 Cup, prova integrada nos FIA Motorsport Games que se disputaram no Circuito de Vallelunga (Itália).

O piloto da Skywalker Racing Management, que este ano compete nas GT4 South European Series, aceitou o desafio de tripular um monolugar que desconhecia por completo, saindo do traçado a norte de Roma com um meritório 12º lugar na corrida principal.

Foi uma grande adaptação para Mariano Pires, que não possuía qualquer experiência em monolugares. Mas foi conhecendo o carro e o circuito mostrando desde logo o seu talento. “É completamente diferente. Não há comparação possível”, comentou a propósito das diferenças para os GT4 em que competiu esta temporada.

O piloto de Ponte de Lima teve desde logo uma abordagem que lhe permitiu encarar o fim de semana da melhor forma possível: “Percebi desde cedo que teria de aproveitar ao máximo o tempo em pista, pese embora as condições atmosféricas não estivessem a facilitar o trabalho. Ora chovia, ora ficava seco”.

“Mas quanto mais rodava com o carro mais me sentia confortável e os meus tempos foram ‘caindo’ e a confiança aumentando”, referiu Mariano Pires, que por isso foi obrigado a partir de uma posição recuada para a corrida de qualificação.

“Saí de 20º e fui conseguindo subir lugares até ao 13º posto. Fiquei bastante contente com a minha prestação”, afirmou o piloto minhoto, que partiu para o confronto seguinte apostado em melhorar o seu desempenho: “Na segunda corrida terminei em 12º, mas o carro estava com algum problema e não me estava a deixar fazer melhor”.

Mariano Pires faz ainda assim um balanço positivo desta participação: “Fiquei bastante contente com os resultados conseguidos. Nunca tinha andado num carro destes, competi com os melhores pilotos da disciplina e terminei as duas corridas a meio da tabela. Tenho de agradecer a oportunidade que me foi dada. Foi uma experiência incrível”.