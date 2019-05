Fórmula 1 Uma eliminação “difícil de aceitar” para Charles Leclerc Por

A maior surpresa da qualificação do Grande Prémio do Mónaco foi, sem dúvida, a eliminação de Charles Leclerc na primeira sessão.

Erros táticos e circunstâncias ajudam a explicar o percalço do monegasco, sobre quem recaiam as atenções do público local este fim de semana.

O piloto da Ferrari não esqueceu a sua desilusão no momento do afastamento após o final da Q1, ainda que esta não tenha sido a primeira vez que a ‘Scuderia’ de Maranello comete deslizes táticos.

Desta feita a situação foi mais cruel para Leclerc uma vez que aconteceu na ‘sua quinta’, diante dos seus fãs, amigos e família. Mas o facto de ter tido um furo e perder tempo na sua boxe e ficar sem combustível para realizar uma segunda tentativa acabou por reunir as circunstâncias para que tudo tivesse o desfecho que teve.

“É difícil de aceitar. Tínhamos largamente a performance para ir, no mínimo, até à Q3. Deitar fora uma qualificação desta maneira é uma pena. Não tenho uma explicação. São erros que não podemos de todo cometer”, desabafou mais tarde o jovem piloto monegasco.

Charles Leclerc tem dificuldade em conformar-se com o que lhe aconteceu: “Ser eliminado na Q1 no Mónaco é a pior das coisas que me podiam acontecer. Queria mesmo voltar à pista com o combustível que tinha, pois fizemos tudo para fazer várias voltas”.

“Depois de termos percebido que os pneus se degradavam. Paramos mas não percebi porque não voltava a sair para a pista, sobretudo porque não havia sequer uma décima e meia para a ir à Q2 e toda a gente estava em pista”, lembra o titular do SF90 # 16.

Este percalço significa que Leclerc vai partir para a corrida apenas do 16º lugar da grelha de partia e terá pela frente uma árdua tarefa para recuperar até às posições pontuáveis, quando mais ao pódio, dada a natureza do traçado do Mónaco.

“Amanhã penso que vou ter uma corrida mais do que complicada. Não há dúvida que não é um fim de semana que me esteja a correr bem. Claro que é ótimo estar aqui a correr pela Ferrari, mas assim é mais difícil”, conclui o monegasco.