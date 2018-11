Fórmula 1 “Uma boa sexta-feira” para Romain Grosjean Por

Romain Grosjean conseguiu ser o melhor dos ‘outros’ no primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Abu Dhabi de Fórmula 1.

O piloto francês foi o sétimo mais rápido, logo atrás dos pilotos da Mercedes, Red Bull e Ferari confirmando o bom acerto do seu Haas para o perfil do Circuito de Yas Marina.

A pista dá enfâse à tração e à travagem, possuindo um asfalto suave, que levou a que a Pirelli levasse para esta última prova da temporada 2018 os pneus mais macios da sua gama. Isto significa o regresso aos hiper macios – que proporcionam mais aderência.

Tanto Grosjean como o seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen, iniciaram a primeira sessão com pneus ultra macios, para depois montarem hiper macios, queixando-se que a aderência da traseira dos carros estava difícil de conseguir com o composto inicial.

Mas como o equilíbrio geral era bom, foi possível ao francês e ao dinamarquês conseguirem rodar perto do top dez, onde acabariam o dia. Melhorando significativamente as suas marcas na segunda sessão, com Grosjean a terminar com o sétimo e Magnussen o nono.

“Foi uma boa sexta-feira. Penso que melhorámos bastante da tarde para a noite. Estou muito satisfeito com o modo como a sessão da noite correu, que é a mais importante para o fim-de-semanas, portanto, isso foi muito positivo”, explicou o francês.

No entanto Grosjean é prudente quanto ao resto do fim de semana: “A primeira e a terceira sessões não são representativas, enquanto que a segunda é, portanto, estou muito satisfeito por o carro ter trabalho bem. Temos algumas coisas para analisar e garantir que temos o melhor carro para amanhã e preparar a corrida da melhor forma possível. No geral, estamos satisfeitos”.