Motores Um último olhar ao Rali de Famalicão Por

O Rali de Famalicão foi tudo aquilo que prometia, mostrando estar à altura de integrar a Campeonato Norte da especialidade no próximo ano.

A prova do Team Baia teve emoção quanto baste, pois se Ricardo Costa impôs o seu ágil Citroën DS3 R5 no Grupo X5, não o fez sem grande oposição, nomeadamente por parte de Pedro Almeida e o seu Skoda Fabia R5, com José Paula e o Peugeot 208 T16 a concluir o rali o terceiro posto.

Da mesma forma a competição regional, dominada pelos Mitsubishi Evo, teve em Bruno Carvalho um justo vencedor, face a uma feroz concorrência, sobretudo de Lucas Simões, num evento que também pontuou para o Desafio Kumho Norte, onde se destacaram Daniel Silva na Divisão 2 e Francisco Azevedo na Divisão 1.

Um rali de que se dá conta no resumo abaixo produzido pela Vmotores.