"Um treino muito positivo" para Dani Sordo em Fafe

Dani Sordo e Carlos del Barrio alcançaram uma vitória no Rali Serras de Fafe que não surpreendeu ninguém, dominando a prova inaugural do Campeonato de Portugal da especialidade desde o início.

O resultado espelhou o nível de andamento do piloto espanhol, que utilizou a prova da Demoporto com um ‘ensaio’ para o próximo Rali do México e também para preparar parte do Rali de Portugal, que se vai disputar no mesmo ‘palco’ onde foi esta primeira prova do CPR 2019.

“A prova correu bastante bem, sem qualquer tipo de problema. O carro correspondeu àquilo que esperávamos dele. Estamos muito contentes por termos ganho aqui. Porque não foi fácil. A concorrência foi muito aguerrida, e especialmente Ricardo (Teodósio) deu bastante trabalho”, confessou Sordo no final.

“Para nós foi um bom treino para o Rali de Portugal e também para o México, que era exatamente o que pretendíamos nesta participação. Penso que fizemos um bom trabalho com o i20 R5, sobretudo porque permitiu mostrar que o carro é também bom em terra”, referiu também o espanhol da Hyundai.

Os milhares de adeptos espanhóis que se deslocaram ao norte de Portugal para ver este rali também mereceram uma referência por parte do piloto de Torrelavega: “São incríveis. Sabia que viriam em grande número face à proximidade geográfica deste rali de Espanha. Foi bom, porque de certa foram senti-me em casa, e nota-se também a muita paixão pelos ralis que existe também por aqui”.