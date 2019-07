Um segundo navio de guerra britânico chegou ao Golfo para garantir “a segurança” das embarcações britânicas que utilizam o estreito de Ormuz, anunciou o Ministério da Defesa do Reino Unido, em plena crise dos petroleiros entre Londres e Teerão.

O contratorpedeiro HMS Duncan trabalhará para garantir “a passagem em segurança dos navios com pavilhão britânico no estreito de Ormuz juntamente com o HMS Montrose”, uma fragata já no Golfo, indicou o ministério num comunicado divulgado domingo.

“A liberdade de navegação no estreito de Ormuz é vital não apenas para o Reino Unido, mas também para os nossos parceiros e aliados internacionais”, sublinhou o ministro da Defesa, Bem Wallace.

O ministério tinha anunciado na quinta-feira ter ordenado à Marinha Real que escoltasse os navios civis com pavilhão britânico naquele estreito.

A tensão tem vindo a aumentar na região desde a retirada unilateral norte-americana em maio de 2018 do acordo nuclear iraniano e do restabelecimento de pesadas sanções.

Intensificou-se nas últimas semanas com ataques contra petroleiros no Golfo, atribuídos por Washington a Teerão, que desmente qualquer envolvimento.

A 19 de julho, o Irão apresou um petroleiro com pavilhão britânico, o Stena Impero, no estreito de Ormuz, 15 dias após o apresamento do petroleiro iraniano Grace 1 pelas autoridades britânicas ao largo de Gibraltar, agravando ainda mais a situação.

O anterior chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, tinha apelado há uma semana à criação de uma “missão de proteção marítima dirigida pelos europeus” no Golfo.

Alguns dias depois, a ministra das Forças Armadas de França explicou numa entrevista que Paris, Londres e Berlim planeavam “coordenar” os seus meios e “partilhar informações” no Golfo para reforçar a segurança marítima na zona, mas sem deslocar outros meios militares.

O presidente do Irão, Hassan Rohani, já tinha respondido a Jeremy Hunt, assinalando que o Irão tem sido e será o principal guardião da segurança e da liberdade de navegação no Golfo Pérsico, no estreito de Ormuz e no mar de Omã”.

No domingo, o porta-voz do governo iraniano Ali Rabiei, citado pela agência Isna, declarou: “Ouvimos dizer que eles (os europeus) pretendem enviar uma frota europeia para o Golfo Pérsico”, denunciando uma “mensagem hostil” e um ato “provocador” que vai “acentuar as tensões”.