Motores Um segundo lugar “positivo” para Miguel Barbosa fechar a temporada Por

Miguel Barbosa concluiu a sua temporada no Campeonato de Portugal de Ralis com um segundo lugar no Rali Casinos do Algarve, que o piloto considera “um resultado muito positivo”.

A prova do lisboeta e do seu navegador, Hugo Magalhães, em terras algarvias foi em crescendo, explorando as potencialidades do Fabia R5 do Ultimate Vodafone Skoda Team.

Foto: AIFA

Miguel Barbosa sentiu algumas dificuldades iniciais, sobretudo devido ao seu reduzido conhecimento dos troços da Serra de Monchique, que o piloto tinha apenas utilizado na sua primeira temporada nos ralis, em 2016.

No entanto na parte final o piloto lisboeta conseguiria ser por duas vezes o mais rápido e conseguir estar na disputa da liderança. O que o deixou muito satisfeito: “É um resultado muito positivo e saio desta prova algarvia bastante satisfeito por termos conseguido estar na luta pela vitória na parte final da prova. Foi um rali muito complicado e tivemos alguns percalços, como penso que aconteceu à generalidade dos pilotos face às dificuldades que os troços apresentaram, mas o balanço é muito bom”.

“Tínhamos preparado esta prova com bastante rigor e conseguimos mais uma vez evidenciar um bom andamento, como aconteceu ao longo de toda a temporada. Agradeço a toda a equipa o empenho para que tudo tenha corrido da melhor forma”, acrescentou Miguel Barbosa.