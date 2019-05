Motores Um segundo lugar difícil de ‘digerir’ para Mário Franco Por

Mário Franco terminou na segunda posição a competição SSV da 31ª Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. Um resultado difícil de ‘digerir’ para o piloto de Alenquer, que ficou a apenas uma dezena de segundos do vencedor.

Foi uma prova que Franco pareceu capaz de ganhar, até pelo andamento que imprimiu logo no primeiro dia aos comandos do seu Yamaha YXZ.

No entanto o problema mecânico sentido a 20 quilómetros do final separou o piloto ribatejano daquela que seria a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno de 2019.

Ainda que tenha somando a sua segunda vitória na classe Open da Taça Yamaha YXZ 1000R, Mário Franco – que em Reguengos de Monsaraz foi acompanhado por Nuno Matias Guilherme – sente um certo ‘amargo de boca’.

“Ficar a 10 segundos do primeiro lugar é inglório principalmente porque ontem venci. Mas, tivemos um problema a 20 km do fim o que nos obrigou a vir num ritmo mais lento. Ainda tive esperança que fosse suficiente para vencer, mas infelizmente não foi o caso. No entanto, o segundo lugar foi bom porque provei que o carro é excelente e que a equipa também está em bom plano”, desabafa o piloto da Franco Sport.

Mário Franco tem agora um período de férias antes de regressar à competição e ao CNTT, que acontecerá em setembro coma Baja TT de Idanha-a-Nova.