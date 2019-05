Motores Um regresso ao Rali de Portugal “especial” para Bruno Magalhães Por

Seis anos depois da sua última participação na prova, Bruno Magalhães está de regresso ao Rali de Portugal, e novamente com o intuito de ser o melhor representante nacional naquela que é a quarta prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

A ronda portuguesa do ‘Mundial’ de ralis é “um momento especial” para o piloto de Oeiras, que tem a oportunidade de disputar uma prova do WRC aos comandos de um competitivo Hyundai i20 R5.

“Sim, este regresso é um momento especial porque qualquer piloto português quer estar no Rali de Portugal, por tudo o que esta prova significa para o nosso desporto”, referiu Bruno Magalhães, que regressa ao CPR depois do pódio obtido no Rali dos Açores.

O piloto do Team Hyundai Portugal lembra outras razões para que a prova do ACP Motorsport seja mais especial para si: “Será a primeira vez que disputo o Rali de Portugal desde o regresso da prova à região Norte, por isso grande parte dos troços serão uma novidade para mim”.

“Por outro lado, senti no Monday Test que demos um passo em frente na afinação do carro após os Açores, e além disso tivemos um bom ‘feeling’ com os pneus Michelin que são usados no Campeonato do Mundo. É fundamental ter confiança no carro para sermos competitivos ao longo de todo o rali, que deverá ser bastante duro e disputado. Toda a equipa fez um excelente trabalho de preparação e agora só nos resta dar o máximo para tentar entrar na luta pela vitória entre os portugueses”, acrescenta Bruno Magalhães, que mais uma vez terá a ser lado Hugo Magalhães.

Disputado entre quinta-feira (dia do Shakedown) e domingo, o Rali de Portugal é a quarta prova pontuável para o CPR, tendo um total de 10 classificativas e 174,85 kms cronometrados no evento nacional, cuja classificação é determinada após a especial de Amarante 1, no sábado.