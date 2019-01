Motores Um Rali de Monte Carlo para recordar Por

Embora muitos desejassem que o vencedor fosse diferente, para variar, o triunfo do piloto ‘do costume’ encerrou em si mais do que o nome de Sebastien Ogier.

É que desta vez Thierry Neuville deu muito mais trabalho ao Campeão do Mundo do que este provavelmente desejaria. Ogier ganhou no seu ‘quintal’, mas esta sétima vitória nos Alpes franceses teve contornos de algum dramatismo.

Menos de três segundos entre os dois primeiros não é ‘nada’ no WRC, muito embora se tenha de ter em conta que o piloto de Gap se estreava aos comandos do Citroën C3 WRC, enquanto o belga estava aos comandos de um Hyundai i20 Coupé que conhece como a ‘palma’ das suas mãos.

Mas a prova monegasca também teve um duelo muito interessante pelo último lugar do pódio, que acabou por ir para o piloto que mais especiais venceu nos dois últimos e decisivos dias; Ott Tanak. Mesmo não conseguindo a terceira posição, Sebastien Loeb deixou uma boa imagem com a quarta posição, dado os poucos quilómetros feitos previamente pelo nove vezes campeão do mundo aos comandos do Hyundai.

Ficam alguns dos momentos que marcaram este 50º ‘Monte Carlo’.

https://www.youtube.com/watch?v=8KKzR-b5_qs&t=36s