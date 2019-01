Motociclismo “Um primeiro contacto como ‘Dakar’ sem sobressaltos” para David Megre Por

David Megre iniciou a sua participação no 41º Rali Dakar com um top cinco entre os ‘motards’ portugueses presentes na prova.

O piloto de Coruche ‘descomprimiu’ na primeira etapa do evento, que ligou a capital do Peru, Lima, a Pisco, depois de meses de preparação para a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Com 84 quilómetros cronometrados a tirada aconselhava prudência, pelo que David Megre, depois de encontrar o seu ritmo, conseguiu cumprir a jornada sem sobressaltos, logrando o 44º tempo entre os concorrentes de motos.

“O dia foi de descompressão depois de toda a preparação para estar na linha de partida. Finalmente pude concentrar-me apenas em tripular a minha moto e cumprir o primeiro contacto com a areia peruana. Saímos em ordem inversa à numeração e por isso nada arrisquei. Foi um dia de primeiro contacto, sem sobressaltos”, afirmou o piloto ribatejano.