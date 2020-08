Nas Notícias Um morto por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal Por

Portugal registou um morto e 153 novos casos de covid-19 no período das últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Ainda segundo o relatório da situação epidemiológica da DGS, foram registados um total de 51 463 casos de infeção confirmados e 1738 mortes desde o início da pandemia.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com um total de 25 323 casos, mais 92 do que na véspera, ainda de acordo com os números hoje avançados.